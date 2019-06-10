«Урал» увеличил бюджет на сезон-2019/20

Сегодня, 10 июня, состоялось ежегодное заседание совета директоров футбольного клуба «Урал», по итогам которого было принято решение об увеличении бюджета на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В заседании приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также представители генеральных спонсоров клуба.
Выступление клуба в минувшем сезоне было признано удовлетворительным. Совет директоров определил планы для улучшения результатов клуба в дальнейшем. В сравнении с предыдущим сезоном бюджет немного увеличился с целью упрочить возможности клуба на трансферном рынке.
В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб дошёл до финала национального кубка, в котором уступил «Локомотиву» (0:1).
- 10 июня 2019
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