«Наполи» близок к заключению сделки по Хамесу
Руководство «Наполи» продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом» о приобретении полузащитника Хамеса Родригеса. На этот момент обсуждение трансфера находится на продвинутой стадии, сообщает Radio CRC.
Стороны уже договорились о стоимости годичной аренды, которая составит € 10 млн, но ещё не согласовали сумму выкупа. «Наполи» предлагает «Реалу» € 30 млн, однако мадридский клуб хочет на € 10 млн больше.
Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы заплатили «сливочным» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.
В минувшей кампании Родригес принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги. В активе 27-летнего колумбийца 7 голов и 3 результативные передачи.
«Реал» отказал «Наполи» в аренде Хамеса, клуб хочет продать его за € 50 млн
- 15 июня 2019
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