«Наполи» близок к заключению сделки по Хамесу

Руководство «Наполи» продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом» о приобретении полузащитника Хамеса Родригеса. На этот момент обсуждение трансфера находится на продвинутой стадии, сообщает Radio CRC.

Стороны уже договорились о стоимости годичной аренды, которая составит € 10 млн, но ещё не согласовали сумму выкупа. «Наполи» предлагает «Реалу» € 30 млн, однако мадридский клуб хочет на € 10 млн больше.

Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы заплатили «сливочным» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 40 млн.

В минувшей кампании Родригес принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги. В активе 27-летнего колумбийца 7 голов и 3 результативные передачи.