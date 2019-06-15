Лучшим бомбардиром ЧМ-2019 U20 стал норвежец, забивший 9 голов в одном матче

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» и сборной Норвегии U20 Эрлинг Холанн выиграл гонку бомбардиров чемпионата мира — 2019 среди игроков младше 20 лет.
Холанн завершил турнир с 9 мячами в активе, все из которых забил в одном матче — с командой Гондураса (12:0). 18-летний форвард принял участие ещё в двух встречах, но голами в них не отметился.
Места со второго по пятое заняли украинец Даниил Сикан, сенегалец Амаду Санья, американец Себастьян Сото и итальянец Андреа Пинамонти, забившие по четыре мяча.
Победителем ЧМ-2019 стала сборная Украины. В финальном матче команда Александра Петракова со счётом 3:1 обыграла Южную Корею. Украинские футболисты завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории.
- 15 июня 2019
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