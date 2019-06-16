Отец Сарри: даже Маурицио не знает, когда «Челси» его отпустит

Америго Сарри, отец главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, рассказал о ситуации вокруг ухода его сына из лондонского клуба.

«Челси» ещё не отпустил Маурицио. Даже он не знает, когда это произойдёт. Надеюсь, что он вернётся в Италию», — цитирует Америго Football Italia со ссылкой на канал Джакомо Каролея в YouTube.

Ожидается, что после ухода из «Челси» Сарри возглавит туринский «Ювентус». По информации СМИ, клубы уже согласовали условия сделки. Сейчас Маурицио ждёт, пока лондонцы найдут ему замену.

Ранее сообщалось, что должность главного тренера «Челси», скорее всего, займёт бывший игрок команды Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий «Дерби Каунти».

«Ювентус» в сезоне-2018/19 выиграл Суперкубок Италии и стал чемпионом Серии А.