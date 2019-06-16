Скалони: Аргентина превосходила Колумбию, но соперник забил на контратаке

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение со счётом 0:2 в матче Кубка Америки со сборной Колумбии.

«Мы хорошо играли в первые 20 минут, но затем до перерыва много теряли мяч. Во втором тайме нам удалось всё исправить. Мы превосходили Колумбию. Показывали свою лучшую игру, но они забили на контратаке.

Думаю, состояние поля было плачевным, а это ведь только первая игра. Представьте, что здесь будет после трёх матчей», — приводит слова Скалони журналист Ричард Мартин на своей странице в «Твиттере».

В следующей игре на Кубке Америки сборная Аргентины встретится с Парагваем. Матч состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 20 июня и начнётся в 03:30 мск.