Голы Р. Мартинеса и Сапаты — в видеообзоре матча Аргентина — Колумбия

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины встречалась с национальной командой Колумбии. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой колумбийцев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 71-й минуте — отличился Рохер Мартинес, ему ассистировал Хамес Родригес. Спустя 15 минут преимущество сборной Колумбии увеличил Дуван Сапата с передачи Хефферсона Лермы. Оба автора забитых мячей были выпущены на замену.



Колумбия выиграла у аргентинцев со счётом 2:0 и захватила лидерство в группе B, набрав три очка. В следующем туре национальная команда Колумбии проведёт матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.