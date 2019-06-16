«Эвертон» ждёт предложения по Влашичу от «Ньюкасла»

«Эвертон» готов продать полузащитника Николу Влашича московскому ЦСКА, но в борьбу за игрока может вступить «Ньюкасл Юнайтед». Сейчас клуб из Ливерпуля ждёт предложения о трансфере от «сорок», сообщает The Sun.

По информации издания, «армейцы» готовы заплатить за Влашича £ 12 млн (около € 13,4 млн).

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.

По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.