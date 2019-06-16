Дани Алвес: «Барселона» — мой дом, люблю каждого человека в этом клубе

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес, чей контракт с парижанами истекает 30 июня, отметил, что любит «Барселону».
«Возраст? Я как хорошее вино — время идёт, а я становлюсь всё лучше. Да, соглашение с парижским клубом истекает, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной Бразилии. Хочу, чтобы мы отлично выступили на Кубке Америки. После этого смогу подумать о будущем и решить, останусь или уйду. Моё будущее будет зависеть от предложений.
Мне нравится „ПСЖ“ — игроки клуба, тренеры, руководство. Все они стремятся к большим целям, но в спортивном плане мы не достигли ожидаемых результатов в прошлом сезоне. „Барселона“? Это мой дом. Я всегда это говорил и готов повторить снова. Я люблю каждого человека в этом клубе», — приводит слова Алвеса Sport.es.
- 16 июня 2019
-
15:31
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:38
-
14:33
-
14:21
-
14:11
-
14:05
-
13:57
-
13:21
-
13:16
-
12:52
-
12:43
-
12:24
-
12:24
-
11:59
-
11:55
-
11:36
-
11:33
-
11:11
-
11:09
-
10:42
-
10:33
-
10:17
-
10:06
-
10:03
-
09:44
-
09:43
-
09:24
-
09:20
-
09:14
-
08:40
-
07:20
-
06:13