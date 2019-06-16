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Дани Алвес: «Барселона» — мой дом, люблю каждого человека в этом клубе

Дани Алвес: «Барселона» — мой дом, люблю каждого человека в этом клубе
Футбол / Испания 0

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес, чей контракт с парижанами истекает 30 июня, отметил, что любит «Барселону».

«Возраст? Я как хорошее вино — время идёт, а я становлюсь всё лучше. Да, соглашение с парижским клубом истекает, но сейчас я полностью сосредоточен на сборной Бразилии. Хочу, чтобы мы отлично выступили на Кубке Америки. После этого смогу подумать о будущем и решить, останусь или уйду. Моё будущее будет зависеть от предложений.

Мне нравится „ПСЖ“ — игроки клуба, тренеры, руководство. Все они стремятся к большим целям, но в спортивном плане мы не достигли ожидаемых результатов в прошлом сезоне. „Барселона“? Это мой дом. Я всегда это говорил и готов повторить снова. Я люблю каждого человека в этом клубе», — приводит слова Алвеса Sport.es.

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