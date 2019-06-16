Хенрик Ларссон вновь возглавил «Хельсинборг»
Новым главным тренером «Хельсинборга» назначен Хенрик Ларссон, сообщается в официальном «твиттере» шведского клуба.
«Приятно вернуться в клуб, с которым тебя связывает прекрасная история. Я очень мотивирован, чтобы начать работать. Это фантастическая вдохновляющая задача, которая стоит перед нами, тренерами, игроками, всеми участниками ассоциации и, конечно, болельщиками, без них мы не справимся», — сказал Ларссон.
47-летний Ларссон ранее уже тренировал «Хельсинборг» с 2014 по 2016 год, а затем ушёл в отставку из-за того, что фанаты клуба напали на его сына-футболиста. По итогам того сезона «Хельсинборг» покинул высший шведский дивизион.
В нынешнем сезоне «Хельсинборг» занимает 14-е место в чемпионате Швеции.
- 16 июня 2019
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