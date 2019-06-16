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Неста, Пирло, Хави и Тотти — в символической сборной Евро U21 всех времён

Неста, Пирло, Хави и Тотти — в символической сборной Евро U21 всех времён
Футбол / Англия 0

Официальный сайт УЕФА объявил состав символической сборной молодёжных чемпионатов Европы до 21 года за все времена.

Команда была составлена по результатам голосования среди болельщиков.

Состав команды выглядит следующим образом.

Вратарь: Мануэль Нойер (сборная Германии, 2009)

Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории, 2004 и 2006, сборная Сербии, 2007), Матс Хуммельс (сборная Германии, 2009), Алессандро Неста (сборная Италии, 1996), Джорджо Кьеллини (сборная Италии, 2006 и 2007)

Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (сборная Англии, 2000), Андреа Пирло (сборная Италии, 2000 и 2002), Хави Эрнандес (сборная Испании, 2000), Месут Озил (сборная Германии, 2009).

Нападающие: Франческо Тотти (сборная Италии, 1996), Рауль Гонсалес (сборная Испании, 1996).

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