Неста, Пирло, Хави и Тотти — в символической сборной Евро U21 всех времён

Официальный сайт УЕФА объявил состав символической сборной молодёжных чемпионатов Европы до 21 года за все времена.

Команда была составлена по результатам голосования среди болельщиков.

Состав команды выглядит следующим образом.

Вратарь: Мануэль Нойер (сборная Германии, 2009)



Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии и Черногории, 2004 и 2006, сборная Сербии, 2007), Матс Хуммельс (сборная Германии, 2009), Алессандро Неста (сборная Италии, 1996), Джорджо Кьеллини (сборная Италии, 2006 и 2007)



Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (сборная Англии, 2000), Андреа Пирло (сборная Италии, 2000 и 2002), Хави Эрнандес (сборная Испании, 2000), Месут Озил (сборная Германии, 2009).



Нападающие: Франческо Тотти (сборная Италии, 1996), Рауль Гонсалес (сборная Испании, 1996).