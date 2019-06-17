Кардосо побил рекорд 73-летней давности

36-летний нападающий национальной команды Парагвая Оскар Кардосо забил гол с пенальти на 4-й минуте матча со сборной Катара и стал самым возрастным бомбардиром Парагвая на Кубках Америки. Предыдущее достижение принадлежало Дельфину Касересу, отличившемуся в 1946 году в возрасте 35 лет и 124 дней.

Встреча Катара и Парагвая состоялась в Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе «Маракана». Обслуживал матч перуанский арбитр Диего Аро Суэльдо. Игра проходила в рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в группе В. Матч завершился вничью со счётом 2:2. В ходе противостояния Парагвай упустил преимущество в два мяча.

В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.