Кардосо побил рекорд 73-летней давности
36-летний нападающий национальной команды Парагвая Оскар Кардосо забил гол с пенальти на 4-й минуте матча со сборной Катара и стал самым возрастным бомбардиром Парагвая на Кубках Америки. Предыдущее достижение принадлежало Дельфину Касересу, отличившемуся в 1946 году в возрасте 35 лет и 124 дней.
Встреча Катара и Парагвая состоялась в Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе «Маракана». Обслуживал матч перуанский арбитр Диего Аро Суэльдо. Игра проходила в рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в группе В. Матч завершился вничью со счётом 2:2. В ходе противостояния Парагвай упустил преимущество в два мяча.
В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.
Парагвай упустил победу в матче Кубка Америки с Катаром, ведя в счёте в 2 мяча
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