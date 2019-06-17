«Интер», «Наполи» и «Милан» интересуются Сери

«Наполи», «Интер» и «Милан» проявляют интерес к опорному полузащитнику английского «Фулхэма» и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Мишелю Сери.

Сери перешёл в лондонский «Фулхэм» летом 2018 года. Сумма трансфера составила 35 млн. По итогам прошедшего сезона столичный клуб вылетел из высшего английского дивизиона в чемпионшип, поэтому хавбек намерен сменить клуб. «Наполи» пытался подписать футболиста ещё прошлым летом.Тогда же опорным полузащитником интересовалась «Барселона».

Помимо «Наполи», 27-летний ивуариец находится в сфере интересов «Милана» и «Интера», где недавно был назначен на пост главного тренера Антонио Конте.



В сезоне-2018/19 Сери сыграл 32 матча в английской Премьер-лиге, забив один гол и сделав три голевые передачи.