«Интер», «Наполи» и «Милан» интересуются Сери
«Наполи», «Интер» и «Милан» проявляют интерес к опорному полузащитнику английского «Фулхэма» и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Мишелю Сери.
Сери перешёл в лондонский «Фулхэм» летом 2018 года. Сумма трансфера составила 35 млн. По итогам прошедшего сезона столичный клуб вылетел из высшего английского дивизиона в чемпионшип, поэтому хавбек намерен сменить клуб. «Наполи» пытался подписать футболиста ещё прошлым летом.Тогда же опорным полузащитником интересовалась «Барселона».
Помимо «Наполи», 27-летний ивуариец находится в сфере интересов «Милана» и «Интера», где недавно был назначен на пост главного тренера Антонио Конте.
В сезоне-2018/19 Сери сыграл 32 матча в английской Премьер-лиге, забив один гол и сделав три голевые передачи.
«Интер» выделит Конте на трансферы € 120 млн
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