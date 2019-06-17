Бериссо выступил против выступления Японии и Катара на Кубке Америки

Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериссо высказал мнение, что в Кубке Америки должны принимать участие только команды Южной, Центральной и Северной Америки. В Кубке Америки в нынешнем году также играют сборные Катара и Японии. В первом матче Кубка Америки сборная Парагвая в воскресенье сыграла вничью с Катаром — 2:2.



«Я думаю, что можно было бы проводить Кубок Америки с участием всех сборных Америки, как Центральной, так и Северной. Спрашиваете меня про Катар и Японию? Никогда не видел, чтобы, например, в Европе приглашали на свои турниры сборные из Южной Америки. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли после матча с Катаром. Уверен, что в Кубке Америки должны участвовать сборные из КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ», — цитирует Бериссо интернет-портал Goal.

Парагвай упустил победу в матче Кубка Америки с Катаром, ведя в счёте в 2 мяча