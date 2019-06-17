Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос с большой долей вероятности покинет «Королевский клуб» этим летом, сообщает AS.

По информации источника, в конце минувшего сезона у главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана и 22-летнего хавбека состоялся разговор, во время которого наставник сообщил игроку, что не видит его в своей команде. В ответ футболист сказал: «Нет проблем, мистер. Я тоже не хочу продолжать работу с вами».

В завершившемся сезоне Себальос сыграл на клубном уровне 34 матча. На его счету 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость хавбека на сегодняшний день составляет € 30 млн. Главным претендентом на футболиста считается «Тоттенхэм Хотспур».