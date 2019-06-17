«Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу
В ближайшее время форвард «Спартака» Зе Луиш может стать игроком «Порту», утверждает O Jogo.
По информации источника, португальский клуб уже согласовал с игроком личный контракт на четыре года и зарплатой в € 1,5 млн. После отклонённого красно-белыми первого предложения по 28-летнему нападающему в размере € 8 млн «Порту» уже готовит новую заявку по трансферу футболиста. «Драконы» рассчитывают согласовать переход игрока сборной Кабо-Верде в ближайшие дни.
В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».
Источник: будущее Зе Луиша определится на следующей неделе
- 17 июня 2019
-
12:43
-
12:37
-
12:27
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:42
-
11:42
-
11:26
-
11:21
-
11:08
-
10:45
-
10:45
-
10:29
-
10:23
-
10:14
-
10:06
-
09:54
-
09:44
-
09:37
-
09:25
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:07
-
08:51
-
07:57
-
07:34
-
06:57
-
06:15
-
05:52
-
05:26
-
04:53
-
04:26
-
03:54
Партнерский контент