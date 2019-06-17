«Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу

В ближайшее время форвард «Спартака» Зе Луиш может стать игроком «Порту», утверждает O Jogo.

По информации источника, португальский клуб уже согласовал с игроком личный контракт на четыре года и зарплатой в € 1,5 млн. После отклонённого красно-белыми первого предложения по 28-летнему нападающему в размере € 8 млн «Порту» уже готовит новую заявку по трансферу футболиста. «Драконы» рассчитывают согласовать переход игрока сборной Кабо-Верде в ближайшие дни.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».