Источник: будущее Зе Луиша определится на следующей неделе

Форвард «Спартака» Зе Луиш всё ещё может перейти в «Порту», утверждает A Bola.

По информации источника, 28-летний нападающий, несмотря на своё желание перейти в португальский клуб, уже вылетел в Россию, чтобы начать подготовку с красно-белыми к новому сезону. Будущее футболиста должно определиться на следующей неделе и будет зависеть от финансовой стороны возможного нового предложения «Порту» по игроку. Предположительно, трансфер форварда может состояться за сумму, превышающую € 10 млн.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На счету форварда 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 7 млн.

