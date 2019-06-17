Марадона: даже сборная Тонга может обыграть Аргентину
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона раскритиковал свою национальную сборную. Днём ранее бело-голубые уступили Колумбии со счётом 0:2 в стартовом матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
«Понимаете, даже сборная Тонга может победить нас. Есть престиж команды, который мы создавали, когда играли… Что осталось от всего этого? Футболку сборной нужно чувствовать, как свою мать», — приводит слова Марадоны TyC Sports.
Тонга — тихоокеанское государство, расположенное в Полинезии. Расположено оно на 177 островах одноимённого архипелага. Население страны составляет чуть более 100 тыс. человек. В июньском рейтинге ФИФА сборная Тонга занимает 202-е место из общего числа 211 национальных команд.
Голы Р. Мартинеса и Сапаты — в видеообзоре матча Аргентина — Колумбия
- 17 июня 2019
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