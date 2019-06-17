Безуглов — о голодании Дурова: у него есть советчики, которые хотят много денег

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал голодание Павла Дурова — российского предпринимателя, программиста, одного из создателей социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера «Телеграм».
«Каждый должен заниматься тем, чем он умеет. Павел Дуров вряд ли гениальный врач, видимо, у него есть хорошие советчики, которые хотят много денег. Пусть Дуров голодает и пьёт воду. У каждого свой опыт и свой организм. Не стоит рисковать и ставить эксперименты над своим организмом.
Никаких исследований хороших нет на эту тему, только разовые случаи, что измеряли какие-то параметры, но не все. Мышцы не увеличиваются, голова, может, и работает, но нельзя это оценить однозначно. Если Павел считает какую-то мысль гениальной на фоне голодания, то, может, это его видение», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым в эфире передачи «Едим Спорт».
- 17 июня 2019
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