Президент «ПСЖ»: никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хочет, чтобы игроки команды полностью отдавались в играх за клуб.

«Я хочу, чтобы игроки, которые хотят присоединиться к нашему проекту, были готовы полностью отдаваться на поле, чтобы защищать честь этой футболки. С теми, кто не захочет это делать или не понимает нашей позиции, мы встретимся и обсудим это. Конечно же, у игроков есть контракты, которые нужно соблюдать, но сейчас приоритетным для них является общее участие в нашем проекте. Что касается Неймара, то никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к этому. Он присоединился к проекту, сделав выбор сознательно», — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за сумму в € 222 млн. Контракт бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года.