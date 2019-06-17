Президент «ПСЖ»: никто не заставлял Неймара подписывать контракт с клубом

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что хочет, чтобы игроки команды полностью отдавались в играх за клуб.
«Я хочу, чтобы игроки, которые хотят присоединиться к нашему проекту, были готовы полностью отдаваться на поле, чтобы защищать честь этой футболки. С теми, кто не захочет это делать или не понимает нашей позиции, мы встретимся и обсудим это. Конечно же, у игроков есть контракты, которые нужно соблюдать, но сейчас приоритетным для них является общее участие в нашем проекте. Что касается Неймара, то никто не заставлял его подписывать контракт с клубом. Никто не подталкивал его к этому. Он присоединился к проекту, сделав выбор сознательно», — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за сумму в € 222 млн. Контракт бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года.
- 17 июня 2019
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