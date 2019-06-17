Источник: «Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу

«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Ювентусом» о трансфере португальского защитника Жоау Канселу, сообщает Goal.com.
По информации источника, трансфер португальского футболиста обойдётся «горожанам» в € 60 млн. Ранее сообщалось, что в качестве замены Канселу «Ювентус» рассматривает защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кирана Триппьера, а также Эльсеида Хюсая, который выразил желание покинуть свой нынешний клуб «Наполи».
Канселу перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Валенсии» за € 40 млн. Его контракт действует до 2023 года. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился четырьмя результативными передачами и получил шесть жёлтых карточек.
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