«Манчестер Сити» готов продать Данило ради трансфера Канселу
Британский клуб «Манчестер Сити» готов избавиться от бразильского защитника Данило. Таким образом клуб освободит место в составе и зарплатной ведомости для португальского футболиста «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщает Goal.
Ранее сообщалось о готовности британского гранда заплатить за Конселу € 70 млн. В качестве замены Конселу «Ювентус» рассматривает защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кирана Триппьера, а также Эльсеида Хюсая, который выразил желание покинуть свой нынешний клуб «Наполи».
В завершившемся сезоне 28-летний Данило принял участие в 11 матчах английского национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и одного ассиста. Кроме того, на его счету одна жёлтая карточка.
«Манчестер Сити» предложил € 70 млн за защитника «Ювентуса» Канселу
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