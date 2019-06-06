«Манчестер Сити» готов продать Данило ради трансфера Канселу

Британский клуб «Манчестер Сити» готов избавиться от бразильского защитника Данило. Таким образом клуб освободит место в составе и зарплатной ведомости для португальского футболиста «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщает Goal.



Ранее сообщалось о готовности британского гранда заплатить за Конселу € 70 млн. В качестве замены Конселу «Ювентус» рассматривает защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кирана Триппьера, а также Эльсеида Хюсая, который выразил желание покинуть свой нынешний клуб «Наполи».



В завершившемся сезоне 28-летний Данило принял участие в 11 матчах английского национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и одного ассиста. Кроме того, на его счету одна жёлтая карточка.

«Манчестер Сити» предложил € 70 млн за защитника «Ювентуса» Канселу