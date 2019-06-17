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Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN

Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN
Футбол / Англия 0

ESPN UK опубликовал в «твиттере» топ-10 главных спортивных злодеев по результатам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game.

Первое место в списке занял уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который кроме своей результативности прославился укусами соперников. Вторым стал скандальный футболист Джои Бартон. На третьем месте легендарный боксер Майк Тайсон. Всего в топ-10 попали семеро футболистов.

Рейтинг топ-10 главных спортивных злодеев выглядит следующим образом:

1. Луис Суарес (футболист)
2. Джои Бартон (футболист)
3. Майк Тайсон (бокс)
4. Жозе Моуринью (футбольный тренер)
5. Диего Коста (футболист)
6. Флойд Мейвезер-младший (боксёр)
7. Серхио Рамос (футболист)
8. Дэвид Уорнен (крикет)
9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)
10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)

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