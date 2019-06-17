«Дижон» объявил о переходе 12-летнего Месси

«Дижон» объявил о трансфере футболиста с известной фамилией. В академию французского клуба перешёл 12-летний игрок Райян Месси. Ранее юный футболист выступал за команду «Версаль 78».



Контракт Райяна с «Дижоном» был подписан в присутствии родителей молодого нападающего. Однофамилец знаменитого форварда «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси будет выступать в новой команде под 9-м номером.

Фото доступно на странице «Дижона» в «Твиттере».

«Дижон» набрал 34 очка и финишировал на 18-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2018/19. В плей-офф за право выступать в Лиге 1 «Дижон» обыграл «Ланс» (1:1, 3:1) и сохранил место в элитном дивизионе. Чемпионом Франции стал «Пари Сен-Жермен».