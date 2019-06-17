Виллаш-Боаш хочет видеть в «Марселе» Рондона, с которым работал в «Зените»

Венесуэльский нападающий клуба «Вест Бромвич Альбион» Хосе Саломон Рондон может перейти в «Марсель», утверждает La Provence.

По данным источника, на трансфере настаивает новый главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал с форвардом в санкт-петербургском «Зените». Португальский специалист считает, что Рондон может заменить в составе команды итальянского нападающего Марио Балотелли, контракт которого с клубом истекает 30 июня. Контракт Рондона с «Вест Бромвичем» также истекает в конце июня, поэтому он может достаться «Марселю» бесплатно.

В минувшем сезоне 29-летний Рондон на правах аренды выступал за «Ньюкасл Юнайтед». В составе «сорок» он принял участие в 32 матчах чемпионата Англии, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.