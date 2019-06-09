Экс-форвард «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы
Нападающий сборной Венесуэлы Саломон Рондон стал автором дубля в товарищеском матче с национальной командой США (в данный момент счёт 3:0, идёт второй тайм).
Второй гол стал для Рондона 24-м в составе сборной Венесуэлы и он стал лучшим бомбардиром в её истории. По числу голов за национальную команду форвард обошёл прежнего рекордсмена Хуана Аранго (23).
29-летний Рондон известен российским болельщикам по своим выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». В данный момент венесуэлец принадлежит «Вест Бромвич Альбион», но на правах аренды играет за «Ньюкасл Юнайтед». В минувшем сезоне футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Англии, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
«Ньюкасл» сомневается в целесообразности выкупа Рондона у «Вест Бромвича»
- 9 июня 2019
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