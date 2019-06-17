Футболистов молодёжной сборной Украины обвинили в общении на русском языке

Украинский журналист Артём Франков выразил своё возмущение в связи с тем, что футболистов сборной Украины, которые стали чемпионами мира U20, обвинили в общении на русском языке.

«Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят… Так что — может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие ещё варианты и недовольства от „патриотов“ нас ждут?!» — написал Франков в своём «твиттере».

Напомним, сборная Украины впервые в истории стала победителем молодёжного первенства планеты. На групповом этапе украинские футболисты одержали две победы и однажды сыграли вничью, а в плей-офф добились побед в четырёх встречах.