Муриэль может перейти в «Аталанту» за € 15 млн
Итальянская «Аталанта» проявляет интерес к форварду «Севильи» и сборной Колумбии Луису Мурьелю.
На переходе колумбийца настаивает главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини. Трансфер игрока оценивается в сумму около € 15 млн.
Мурьель уже выступал за итальянские клубы. С 2010 по 2017 год он играл за «Удинезе», «Лечче» и «Сампдорию». Вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Фиорентине», где в 23 матчах отметился 9 точными ударами во всех клубных турнирах. За испанскую «Севилью» 28-летний уроженец севера Колумбии в первой половине сезона-2018/19 сыграл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
В прошедшем сезоне «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
«Фиорентина» арендовала у «Севильи» Мурьеля с правом выкупа
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