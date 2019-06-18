Ямайка победила Гондурас на Кубке КОНКАКАФ

В матче 1-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Ямайки встречалась с национальной командой Гондураса. Игра прошла на стадионе «Индепенденс Парк» в Кингстоне и завершилась минимальной победой футболистов Ямайки со счётом 3:2.



У победителей отличились защитник Дэмион Лоу и нападающий Девер Оргилль, оформивший дубль. За Гондурас по голу забили форварды Энтони Лосано и Роман Кастильо.



Ямайка победила Гондурас 3:2 и с тремя очками захватила лидерство в группе С, опередив по дополнительным показателям Сальвадор, который ранее переиграл Кюрасао (1:0). В следующем туре национальная команда Ямайки сыграет со сборной Сальвадора, а Гондурас проведёт матч с Кюрасао. Обе встречи пройдут в ночь на 22 июня.



Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории Ямайки, Коста-Рики и США.