«МЮ» хочет предложить Погба контракт с зарплатой £ 500 тыс. в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет предложить полузащитнику Полю Погба подписать новый контракт с улучшенными финансовыми возможностями. Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы платить французскому футболисту £ 500 тыс. в неделю (около € 560 тыс. в неделю), чтобы тот остался в команде.
В настоящее время Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» около £ 290 тыс. в неделю. Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Пари Сен-Жермен». Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года.
В минувшем сезоне 26-летний игрок в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти), а также девяти результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.
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