Экс-президент «Ювентуса» назвал отвратительным назначение в клуб Сарри

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского клуба. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года.



«Как болельщик клуба, я надеялся, что это отвратительное событие не случится. Сарри очень хорошо проявил себя в «Наполи», но у меня хорошая память, и я помню всё, что он говорил в адрес «Ювентуса». Но когда решение было принято, нам надо судить Сарри по его действиям. Как тренер он, безусловно, имеет отличные качества. Я никогда не был против стиля Аллегри, но теперь всё будет иначе. Надеюсь, что Сарри сможет научиться общаться как тренер «Ювентуса», а не в своей привычной манере», — сказал Коболли в эфире Radio Kiss Kiss.

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