Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-президент «Ювентуса» назвал отвратительным назначение в клуб Сарри

Экс-президент «Ювентуса» назвал отвратительным назначение в клуб Сарри
Футбол / Италия 0

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского клуба. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года.

«Как болельщик клуба, я надеялся, что это отвратительное событие не случится. Сарри очень хорошо проявил себя в «Наполи», но у меня хорошая память, и я помню всё, что он говорил в адрес «Ювентуса». Но когда решение было принято, нам надо судить Сарри по его действиям. Как тренер он, безусловно, имеет отличные качества. Я никогда не был против стиля Аллегри, но теперь всё будет иначе. Надеюсь, что Сарри сможет научиться общаться как тренер «Ювентуса», а не в своей привычной манере», — сказал Коболли в эфире Radio Kiss Kiss.

Сарри определился с главными целями «Ювентуса» на трансферном рынке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент