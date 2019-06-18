Сарри определился с главными целями «Ювентуса» на трансферном рынке

Новый наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри назвал имена футболистов, которых хочет видеть в туринском клубе в сезоне-2019/20. Руководство должно договориться о трансферах форварда «Интера» Мауро Икарди и защитника «ПСЖ» Маркиньоса, сообщает спортивный журналист SportItalia Альфредо Педула.



Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел бы видеть в своей команде Ромелу Лукаку, тогда как на Икарди не рассчитывает. Аргентинец не страдает от отсутствия предложений от других клубов, но именно «Ювентус» считается приоритетным вариантом для него.



Что касается Маркиньоса, то его трансфер возможен лишь в случае успешных переговоров «ПСЖ» и Маттейса де Лигта. Ранее 25-летний бразильский защитник уже выступал в Серии А — в «ПСЖ» он перешёл после удачного сезона в «Роме».

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