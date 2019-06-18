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«Барселона» и «Валенсия» договорились об обмене голкиперами

«Барселона» и «Валенсия» договорились об обмене голкиперами
Футбол / Испания 0

В ближайшее время «Барселона» и «Валенсия» обменяются голкиперами — бразилец Нето отправится в столицу Каталонии, в обратном направлении проследует голландец Яспер Силлессен. Об этом сообщает RAC1.

По информации издания, решающая встреча представителей игроков и клубов состоялась в понедельник — все стороны остались довольны её итогами, сделка должна быть завершена до конца текущей недели.

Нето является основным вратарём «летучих мышей», тогда как Силлессен лишь сменщик Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне». В сезоне-2018/19 Нето провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 34 мяча.

Ранее сообщалось об интересе к Силлессену со стороны британских клубов — в его услугах были заинтересованы «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед».

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