Президент «Лиона»: мы не получали предложений по трансферу Фекира

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс отметил, что клуб готов расстаться с нападающим Набилем Фекиром, однако пока не получал предложений по его трансферу.
«Набиль хочет уйти, таково его желание. Мы открыты для переговоров. Пока мы их не проводили. Мы ждём предложений в ближайшие дни, но в настоящее время их нет», — приводит слова Оляса Get French Football News.
В завершившемся сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В активе игрока 9 мячей и 7 результативных передач. Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась.
«Лион» финишировал на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен».
- 18 июня 2019
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:11
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:38
-
16:34
-
16:29
-
16:08
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:36
-
14:19
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:14