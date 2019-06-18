Президент «Лиона»: мы не получали предложений по трансферу Фекира

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс отметил, что клуб готов расстаться с нападающим Набилем Фекиром, однако пока не получал предложений по его трансферу.



«Набиль хочет уйти, таково его желание. Мы открыты для переговоров. Пока мы их не проводили. Мы ждём предложений в ближайшие дни, но в настоящее время их нет», — приводит слова Оляса Get French Football News.



В завершившемся сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В активе игрока 9 мячей и 7 результативных передач. Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась.



«Лион» финишировал на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Пари Сен-Жермен».

«Лион» готов продать Фекира