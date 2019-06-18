Капелло: сборная Аргентины времён Марадоны была сильнее нынешней
Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о сборной Аргентины.
«Люди говорят о Месси и Марадоне, но сборная Аргентины времён Марадоны была сильнее нынешней. При Марадоне у Аргентины были хорошие игроки в обороне, полузащите и нападении. Сейчас аргентинцам не хватает сильных защитников, и это серьёзная проблема», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.
Напомним, сборная Аргентины на чемпионате мира — 2018 дошла до 1/8 финала, где проиграла Франции (3:4).
В данный момент аргентинцы принимают участие в Кубке Америки. В стартовом матче турнира Аргентина проиграла Колумбии со счётом 0:2. Во втором туре команде предстоит встреча с Парагваем. Матч состоится 20 июня в Белу-Оризонти. Начало игры — в 3:30 мск.
Фалькао: критика — это цена, которую Месси платит за звание лучшего игрока мира
- 18 июня 2019
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
-
19:55
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:11
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:38
-
16:34
-
16:29
-
16:08
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
Партнерский контент