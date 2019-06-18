Капелло: сборная Аргентины времён Марадоны была сильнее нынешней

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о сборной Аргентины.

«Люди говорят о Месси и Марадоне, но сборная Аргентины времён Марадоны была сильнее нынешней. При Марадоне у Аргентины были хорошие игроки в обороне, полузащите и нападении. Сейчас аргентинцам не хватает сильных защитников, и это серьёзная проблема», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Аргентины на чемпионате мира — 2018 дошла до 1/8 финала, где проиграла Франции (3:4).

В данный момент аргентинцы принимают участие в Кубке Америки. В стартовом матче турнира Аргентина проиграла Колумбии со счётом 0:2. Во втором туре команде предстоит встреча с Парагваем. Матч состоится 20 июня в Белу-Оризонти. Начало игры — в 3:30 мск.