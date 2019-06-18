Де Лигт отказался перейти в «Барселону»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт отклонил предложение о переходе в «Барселону», утверждает Cadena SER.
По данным источника, такое решение принял агент игрока Мино Райола, так как «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария» сделали голландцу более выгодные предложения по личному контракту. «Барселона» в свою очередь посчитала экономически невыгодным улучшать предложения игроку.
В завершившемся сезоне 19-летний де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн. В составе сборной Нидерландов защитник сыграл 15 матчей и забил один мяч.
Де Лигт получил предложения от «Барсы», «Юве» и «ПСЖ» с окладами € 6, 10, 12 млн
- 18 июня 2019
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