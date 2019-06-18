Рафинья может перейти в «Валенсию»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья может стать игроком «Валенсии», утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист может перейти в стан «летучих мышей» в летнее трансферное окно. «Барселона» не рассчитывает на игрока, поэтому готова продать его. Рафинья полностью восстановился после травмы крестообразной связки колена и готов сменить клуб.

26-летний Рафинья является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата (в трёх — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, на его счету один гол в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт бразильца с каталонским клубом действителен до лета 2020 года.