«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере хавбека Вильены

«Краснодар» не сумел договориться с «Фейеноордом» о трансфере полузащитника Тонни Вильены, сообщает RTV Rijnmond.



По информации источника, 24-летний нидерландский футболист был готов перейти в «Краснодар» и достиг договорённости о личном контракте с российской командой, однако клубы не смогли согласовать стоимость трансфера. Действующий контракт Вильены с «Фейеноордом» истекает в 2020 году.



Вильена выступает в составе «Фейеноорда» с 2012 года. В минувшем сезоне нидерландский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Вильена играет также за сборную Нидерландов.



«Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

«Краснодар» заинтересован в услугах хавбека «Фейеноорда» Вильены