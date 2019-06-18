«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере хавбека Вильены

«Краснодар» не сумел договориться с «Фейеноордом» о трансфере полузащитника Тонни Вильены, сообщает RTV Rijnmond.
По информации источника, 24-летний нидерландский футболист был готов перейти в «Краснодар» и достиг договорённости о личном контракте с российской командой, однако клубы не смогли согласовать стоимость трансфера. Действующий контракт Вильены с «Фейеноордом» истекает в 2020 году.
Вильена выступает в составе «Фейеноорда» с 2012 года. В минувшем сезоне нидерландский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Вильена играет также за сборную Нидерландов.
«Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».
- 18 июня 2019
-
23:42
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
22:56
-
22:53
-
22:37
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
-
19:55
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:11
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:22