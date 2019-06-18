Г. Сигурдссон женился на Мисс Исландия — 2008
Полузащитник «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон женился на Мисс Исландия — 2008 Александре Иварсдоттир.
«Только что поженились. Спасибо всем нашим друзьям и семье, которые пришли, чтобы отпраздновать с нами. Это был самый волшебный день в нашей жизни», — написала Иварсдоттир в своём «инстаграме».
В Исландии пару называют Iceman и Ice Queen, сравнивая с Дэвидом и Викторией Бекхэм. 29-летний Сигурдссон и 30-летняя Иварсдоттир познакомились в 2010 году.
Сигурдссон является самым дорогим футболистом в истории Исландии. Летом 2017 года он перешёл из «Суонси Сити» в «Эвертон» за € 49,4 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории Премьер-лиги
- 18 июня 2019
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