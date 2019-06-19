Англия проиграла Франции в матче Евро-2019 U21 из-за автогола Ван-Биссаки

В матче 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы U21 в группе С сборная Англии уступила команде Франции со счётом 1:2. Встреча состоялась в Чезене на стадионе «Дино Мануцци». Обслуживал матч сербский арбитр Срджан Йованович.
Счёт был открыт на 54-й минуте, автором гола стал англичанин Филип Фоден, которому ассистировал Джеймс Мэддисон. Через несколько минут Хамза Чодури получил красную карточку и оставил англичан вдесятером. На 89-й минуте французы восстановили равновесие благодаря голу Нанитамо Иконе с передачи Жеффа Рен-Аделеда. Решающий эпизод произошёл на 95-й минуте — защитник сборной Англии Аарон Ван-Биссака отправил мяч в собственные ворота и принёс победу Франции.
В следующем туре Франция сыграет с Хорватией, Англии предстоит игра с Румынией. Оба матча состоятся 21 июня.
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