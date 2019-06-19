Мата может остаться в «МЮ» после завершения карьеры

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может остаться работать в клубе после завершения карьеры игрока. Об этом сообщает AS.
Ранее стало известно, что Мата и «Манчестер Юнайтед» договорились о заключении нового контракта. Новое соглашение испанского игрока с командой будет рассчитано ещё на один год. При этом по новому контракту Мата будет зарабатывать меньше, чем в настоящее время. По нынешнему соглашению, которое истекает 1 июля нынешнего года, 31-летний футболист зарабатывает £ 140 тыс. в неделю.
В прошедшем сезоне Мата провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми голаи. Хуан защищает цвета «МЮ» с января 2014 года, забил 45 голов в 264 матчах. Ранее он играл за лондонский «Челси», «Валенсию» и мадридский «Реал».
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