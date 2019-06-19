Пропал стул, которым Кокорин ударил Пака

Стул, которым форвард «Зенита» Александр Кокорин ударил в «Кофемании» чиновника Минпромторга Дениса Пака, пропал. Как сообщает телеграм-канал Mash, стул потерялся во время следственных мероприятий — его переносили из кабинета в кабинет. Напомним, что ранее суд решил, что стул является орудием преступления, поэтому его следует уничтожить.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.