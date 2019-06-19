Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.



«Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом», — приводит слова Мельникова «Р-Спорт».

По словам Мельникова, подобная просьба не противоречит закону. По сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.