Менди прошёл медосмотр перед презентацией в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» защитник Ферлан Менди успешно прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба «Королевского клуба» в «Твиттере».



В скором времени на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» начнётся презентация француза в качестве футболиста команды. В ходе мероприятия Менди будет представлен болельщикам и примет участие в пресс-конференции.

24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.



В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20.