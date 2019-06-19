Менди прошёл медосмотр перед презентацией в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» защитник Ферлан Менди успешно прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба «Королевского клуба» в «Твиттере».
В скором времени на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» начнётся презентация француза в качестве футболиста команды. В ходе мероприятия Менди будет представлен болельщикам и примет участие в пресс-конференции.
24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.
В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20.
- 19 июня 2019
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