«Реал» подписал защитника, которого хотела «Барса». Спасибо Зидану

Когда Зинедин Зидан возвращался в «Реал» после полугода отсутствия, главным вопросом было: что ему пообещал Флорентино Перес на переговорах. Судя по трансферной активности «бланкос» в начале июня, руководство пообещало французу вообще все, что тот только захочет.

На 12 июня «Реал» совершил пять сделок, потратив суммарно больше 300 миллионов евро. И да, они никогда прежде не тратили так много: рекордом было трансферное окно летом 2009-го, когда Перес раскидал по счетам других клубов 254 млн евро.



Вообще в последние несколько сезонов «Реал» всегда вел довольно скромную трансферную политику. И баланс по итогам трансферного окна давно не был откровенно минусовым. Были важные сделки, за отдельных игроков платили много. Но исходящие трансферы позволяли либо полностью перекрывать затраты, либо компенсировать их значительный процент.

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Флорентино Перес явно начал заранее готовиться к тому, что будет тратить очень много. Именно поэтому значительное количество сделок «Реал» оформляет сейчас. Все покупки, совершенные до 1 июля пойдут в один финансовый отчет для ФФП, а те, что «Реал» совершит после 1 июля – в следующий финансовый год. Это объяснял сам Перес в одном из интервью, мотивируя это тем, что такой подход позволит вообще не переживать за возможные санкции со стороны УЕФА.



Скорее всего, после 1 июля «Реал» уже не будет подписывать новичков настолько массово. Ожидается либо один, либо два максимально громких трансфера, но основные сделки уже завершены. Родриго, Милитао, Йович, Азар и Ферлан Менди.



От последнего в Мадриде будут ждать очень многого, потому что в перспективе ему предстоит на многие годы закрыть место левого защитника. Зинедин Зидан обожает Марсело, но тому уже 31 год. Плюс бразилец практически всегда играет без замен и конкуренции, только в прошлом сезоне появился Серхио Регилон. Но молодой испанец получал игровую практику ровно до момента возвращения Зидана.

«Чтобы знать, куда хочешь прийти, помни, откуда ты пришел», – эту фразу Менди опубликовал в социальных сетях как личный девиз. Звучит как цитата пацанского паблика, но французский защитник родился и вырос в городе Эквилле, население которого еле дотягивает до 4 тысяч жителей. И футболист до сих пор приезжает туда с кучей маек, мячей и других подарков для местных пацанов.



В первой Академии Менди рассказывают, что во время игр он постоянно сам себе кричал слово «скорость», считая, что так он будет быстрее. Карьера футболиста ставилась под угрозу срыва дважды. Сначала из-за стресса в 11 лет после смерти отца. А потом из-за тяжелой травмы. В 14 лет у Менди диагностировали артрит бедра, из-за чего следующие 6 месяцев он провел в инвалидном кресле. А затем была длительная реабилитация. Врачи были уверены, что никакого футбола в жизни пацана не будет. На момент травмы Менди уже был в системе «ПСЖ», но после всего случившегося ему пришлось уйти в клуб «Манту», чтобы начать все сначала. «Манту» – что-то вроде перевалочного пункта для «Гавра», который отправлял туда своих молодых футболистов. Именно в «Гавре» Менди окончательно превратился в левого защитника, и оттуда его забрал «Лион».

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Классическая схема для лионцев: игрока, которого они продали за 48 млн евро, купили в свое время за 5. И это было даже довольно много за 22-летнего защитника с тяжелой травмой в истории болезни. Но в «Гавре» Менди получил награду лучшему защитнику Лиги 2, поэтому «Лион» рискнул. В ноябре прошлого года игрок впервые был вызван за сборную, и это во многом уникальный случай, поскольку за детские, юношеские и молодежные варианты национальной команды Менди из-за травмы не играл.



К 24 годам Менди успел уже дважды кинуть «Барселону». Каталонцы интересовались игроком, еще когда он выступал в «Гавре», но тогда было принято решение продолжить карьеру во Франции. А уже по ходу прошедшего сезона много говорили о том, что спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль ведет работу по трансферу соотечественника. Но Менди хотел работать с Зиданом. Он еще пару лет назад называл Зизу своим кумиром, и сейчас возможность поработать вместе с ним стала ключевым фактором при выборе будущего клуба.