Кавазашвили: Глушакову нужно было разорвать контракт со «Спартаком» ещё зимой

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями о расторжении клубом контракта с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.
«Уход из «Спартака» – это лучший выход для самого Дениса, он увёл своё имя от дальнейших унижений. Болельщики, конечно, не простят ему многое. В чём он виноват, я не знаю, пусть это останется на его душе. Говорят, что он уходит в «Сочи», команду которая хочет доказать, что не зря вышла в РПЛ. Я уверен, что там он будет номером один. Помимо этого он там передохнёт в психологическом плане и, возможно, вернётся на свой прежний, высокий уровень.
Потеря ли это в игровом плане? Потерей для клуба является тот Денис Глушаков, который играл в «Спартаке» два года назад. Тогда он был лидером клуба, а сейчас, а точнее уже давно, он эти качества растерял. Я за него очень переживаю, но отрицать факт спада нельзя.
Также не могу отрицать, что разрыв контракта – это имиджевый ход клуба. Пришло новое руководство и приняло такое решение, возможно, советуясь с РПЛ и РФС. Денис Глушаков – одиозная фигура. Но я считаю, что ему нужно было поступать жёстче и уже зимой разрывать контракт и уходить, чтобы доказать свою состоятельность», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 июня 2019
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