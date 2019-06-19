«Спартак» опубликовал прощальное видео, посвящённое Комбарову

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, посвящённый защитнику Дмитрию Комбарову, с которым сегодня, 19 июня, было расторгнуто соглашение.



32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю. В 2017 году Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку. Московская команда по итогам кампании сумела занять лишь пятое место в турнирной таблице первенства и попала в квалификацию Лиги Европы.