Федун: болельщики «Спартака» – не горлопаны и не нищеброды

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с появлением на официальном сайте клуба сообщения, в котором болельщики красно-белых были названы горлопанами и нищебродами.

«Не читал, но слышал. Я считаю, что это была какая-то глупость и провокация. Наши болельщики – не горлопаны и не нищеброды, ведь наши абонементы недешёвые. Люди, которые приходят, тратят часть своего семейного бюджета на «Спартак». За это они должны получать удовольствие. Поэтому, тратя деньги и поддерживая «Спартак», ты должен иметь право рулить, голосовать, принимать решения и с 2023-го научиться брать ответственность на себя. И тогда, кроме как себя родных, им будет ругать некого. А себя ругать неприятно.

Через пять лет болельщики сами будут решать, сколько что должно стоить. Могут хоть вообще бесплатными абонементы сделать – пусть, но только играть придётся в ПФЛ. Не нравятся концерты «Ленинграда» на стадионе? Хорошо, отменяйте. Не нравится форма с «Найком» — выбирайте другую, но «Найк» даёт вам миллионы евро, а другой покажет дулю — и будет дырка в бюджете. Принимайте решения сами. Болельщики должны понимать, что с 2023 года вся ответственность за ситуацию в «Спартаке» будет лежать на них», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.