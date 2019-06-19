Шюррле может продолжить карьеру в одном из московских клубов

Вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в России, утверждает Sport Bild.

По информации источника, в подписании 28-летнего игрока заинтересованы несколько московских клубов. Сам немец и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». Всего за лондонский клуб футболист провёл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Рыночная трансферная стоимость вингера на сегодняшний день составляет € 12 млн. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле сыграл 57 матчей и забил 22 мяча, став в её составе чемпионом мира в 2014 году.