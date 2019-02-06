Шюррле не намерен покидать «Фулхэм», его слова неправильно перевели СМИ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, ныне выступающий за «Фулхэм» на правах аренды, обвинил СМИ в неправильном переводе своего заявления о желании покинуть английскую команду, если она по итогам нынешнего сезона вылетит в Чемпионшип.

«Фанаты «Фулхэма»! Пожалуйста, не верьте этим газетам и тому, что они пишут. Это даже близко не то, о чем я им говорил. Это всего лишь плохой перевод с немецкого и вырванная из контекста фраза, чтобы использовать фейковый заголовок», — написал Шюррле в своём «твиттере».

Арендное соглашение Шюррле с «Фулхэмом», который по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе добился выхода в английскую Премьер-лигу, рассчитано на два сезона — до лета 2020 года. После 25 туров лондонцы занимают в турнирной таблице АПЛ 19-е место с 17 очками в активе.

Немецкий футболист в нынешнем сезоне провёл 21 матч, где забил шесть мячей.