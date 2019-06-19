Бабаев: не вижу большой проблемы, если ЦСКА не договорится с Бекао

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как идут переговоры о заключении контракта с бразильским защитником Родриго Бекао, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя».
«Ситуация по Бекао является практически противоположной Влашичу, пока нет договорённости. Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе. Пока ничего конкретного сказать не могу, но утверждать, что мы договорились, тоже пока не представляется возможным.
Если не получится — никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть. Мы можем использовать в частности Дивеева, талантливого, молодого и очень хорошего российского футболиста; Виктора Васина, который восстановился от травмы. По другим трансферам ведётся работа, получится или нет — время покажет», — приводит слова Бабаева Sport24.
- 19 июня 2019
-
18:02
-
17:46
-
17:46
-
17:30
-
17:27
-
17:26
-
17:15
-
17:13
-
17:01
-
16:58
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:31
-
16:21
-
16:20
-
16:06
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:29
-
15:19
-
15:13
-
15:12
-
14:53
-
14:51
-
14:41
-
14:27
-
14:20
-
14:11
-
14:05
-
14:02