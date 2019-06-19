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Бабаев: не вижу большой проблемы, если ЦСКА не договорится с Бекао

Бабаев: не вижу большой проблемы, если ЦСКА не договорится с Бекао
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как идут переговоры о заключении контракта с бразильским защитником Родриго Бекао, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя».

«Ситуация по Бекао является практически противоположной Влашичу, пока нет договорённости. Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе. Пока ничего конкретного сказать не могу, но утверждать, что мы договорились, тоже пока не представляется возможным.

Если не получится — никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть. Мы можем использовать в частности Дивеева, талантливого, молодого и очень хорошего российского футболиста; Виктора Васина, который восстановился от травмы. По другим трансферам ведётся работа, получится или нет — время покажет», — приводит слова Бабаева Sport24.

Бабаев рассказал, как проходили переговоры ЦСКА с «Эвертоном» по Влашичу
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